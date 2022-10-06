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«Как я сыну в глаза посмотрю?» Житель Подмосковья — о целях мобилизации

Житель Подмосковья заявил о необходимости мобилизоваться ради защиты детей

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Россиянам не нужно бояться получать повестки и отправляться в зону проведения спецоперации. Долг каждого мужчины — бороться за то, чтобы у их детей было мирное небо над головой. Такое мнение в беседе с «360» выразил мобилизованный житель Подмосковья.

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Еще один россиянин прибыл на призывной пункт Подмосковья. Ранее он проходил службу в армии. За плечами у мужчины — опыт в ВС РФ длинною в 17 с половиной лет.

«Многие не понимают, из-за чего все это затеяли, но осознают, что если мы проиграем, то будет всем плохо, мы станем страной третьего мира, поэтому только победа, только вперед, мы — русские, с нами Бог. Победа будет за нами, враг будет разбит, это необходимо, если не мы — то кто?»

Дома у россиянина трое детей. Среди основных мотивов, по которым он решил мобилизоваться, он назвал их защиту.

«Что я буду рассказывать сыну, если сбегу как многие, заграницу, и так далее. Как я буду смотреть ему в глаза? Хочу воспитать из него настоящего парня. Девчонки — само собой, они будут переживать за меня, а так они будут говорить: „У меня папа настоящий воин“», — объяснил он.

Мужчина призвал россиян не бояться получать повестки.

«Бояться не надо, там страшного — ничего нет. Главное — не лезть на рожон ну и не сдаваться», — отметил он.

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