Спецоперация 01 апреля 2024, 11:44 Важный для ВСУ автомобильный мост уничтожили в Запорожской области Рогов: в Запорожье уничтожили мост, который использовали для снабжения ВСУ РИА «Новости»

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В подконтрольном украинским властям городе Гуляйполе в Запорожской области уничтожили автомобильный мост, имевший большое значение для ВСУ. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что важный для украинской армии мост уничтожили авиаударом. По словам Рогова, объект поразили бойцы 11-й армии ВВС и ПВО, а также операторы беспилотников из российской группировки войск «Восток».

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«Через этот мост шло основное снабжение нацистов на данном направлении Запорожского фронта», — указал глава движения «Мы — вместе с Россией».

Мосты выводят из строя, чтобы усложнить поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины, а также затруднить ротации противника, добавил Рогов.

Ранее российские военнослужащие разрушили железнодорожный мост в Курахово в подконтрольной Украине части ДНР. По этому мосту транспортировали боеприпасы для ВСУ.