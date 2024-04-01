01 апреля 2024, 11:44
Важный для ВСУ автомобильный мост уничтожили в Запорожской области
Рогов: в Запорожье уничтожили мост, который использовали для снабжения ВСУ
В подконтрольном украинским властям городе Гуляйполе в Запорожской области уничтожили автомобильный мост, имевший большое значение для ВСУ. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что важный для украинской армии мост уничтожили авиаударом. По словам Рогова, объект поразили бойцы 11-й армии ВВС и ПВО, а также операторы беспилотников из российской группировки войск «Восток».
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«Через этот мост шло основное снабжение нацистов на данном направлении Запорожского фронта», — указал глава движения «Мы — вместе с Россией».
Мосты выводят из строя, чтобы усложнить поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины, а также затруднить ротации противника, добавил Рогов.
Ранее российские военнослужащие разрушили железнодорожный мост в Курахово в подконтрольной Украине части ДНР. По этому мосту транспортировали боеприпасы для ВСУ.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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