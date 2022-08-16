Вашингтон выделит Киеву еще 4,5 миллиарда долларов на борьбу с Россией

США уже выделили Украине четыре миллиарда долларов и планируют добавить еще 4,5 миллиарда для военного противостояния России. Такое заявление сделал начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

«Бесконтрольная накачка киевского режима оружием — на эти цели администрация Байдена уже выделила четыре миллиарда и планирует еще четыре с половиной миллиарда долларов — повышает риски его попадания в руки международных террористов», — процитировали Костюкова «Известия».

Начальник главного управления Генштаба предупредил, что оружие, которое получает Украина, разворовывается. Он не исключил, что, к примеру, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы могут попасть на черный рынок или к террористам.

Миллиардная военная помощь Украине со стороны Запада не воспрепятствует ходу специальной операции России. Такое мнение высказал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.