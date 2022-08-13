Миллиардная военная помощь Запада Украине не помешает спецоперации РФ

Миллиардная военная помощь Украине со стороны Запада не воспрепятствует ходу специальной военной операции России. Такое заявление в интервью ТАСС сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Нельзя не отметить и еще один момент, который в Вашингтоне, похоже, игнорируют. Миллиардные вливания в военную помощь Украине существенного влияния на ход нашей спецоперации не оказывают. Ее цели и задачи будут реализованы», — рассказал он.

Дарчиев отметил также, что «риски для безопасности мирового сообщества, связанные с расползанием передаваемых ВСУ вооружений по черным и серым оружейным рынкам, вполне реальные».

По его словам, все указывает на то, что США были бы не против, если бы отдельные европейские страны ввязались в открытое противостояние с Россией.

В том же интервью Александр Дарчиев заявил, что влияние Соединенных Штатов на Украину достигло таких масштабов, что США все больше становятся стороной конфликта. Он отметил, что о происходящем уже «пробалтываются» сами украинцы.