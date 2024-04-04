Спецоперация 04 апреля 2024, 00:20 Доброволец из США заключил контракт на службу в зоне СВО Американец заключил в ХМАО контракт с ВС РФ на военную службу в зоне СВО Pxhere

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Военный из США с позывным Вилл решил заключить контракт на военную службу в Центре патриотов в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили в Telegram-канале «Югра официально».

До этого мужчина служил в американских войсках. Когда он узнал, что на самом деле происходит на Украине, то приехал на СВО как доброволец для присоединения к российским войскам.

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Сослуживцы Вилла — это военные из Пыть-Яха и сербский доброволец, который тоже попал на СВО через Югру. Они убедили американца своим примером, что контракт на службу в российских войсках лучше оформлять в Ханты-Мансийске.

Военнослужащим выплачивают сразу 745 тысяч рублей, а также 150 тысяч каждые два месяца. Им предоставляют полную экипировку и снабжают всем необходимым.

Ранее стало известно, что с апреля 2023 года более 13 тысяч добровольцев подписали контракт с ВС РФ в пункте подготовки и отбора граждан на военную службу в Балашихе. Там создали все условия для добровольцев: оформляют необходимые документы, отправляют будущих бойцов на медкомиссию, помогают в открытии банковских счетов и консультируют с юристами.