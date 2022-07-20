ДНР заявила, что ВСУ не хватит сил для штурма Донецка
Замглавы Мининформации ДНР Безсонов заявил, что у ВСУ не хватит сил для штурма Донецка
Вооруженным силам Украины не хватит сил и ресурсов для начала штурма Донецка. Все заявления в украинской прессе о такой возможности не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
«Информация о возможности наступления на Донецк не соответствует действительности, у них не хватит сил, чтобы здесь закрепиться», — заявил он.
По словам Безсонова, украинским националистам необходимо для начала увеличить численность своей группировки как минимум в 20 раз.
«Если они начнут собираться, мы заметим это и сразу накроем», — добавил замглавы Мининформации.
Безсонов выразил уверенность, что попытки украинских боевиков перейти в наступление в Донбассе являются в целом безуспешными, но признал неплохой потенциал при оборонительной работе.
Утром 20 июля ВСУ нанесли очередной удар по Донецку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра и «Градов», писал RT.