ДНР заявила, что ВСУ не хватит сил для штурма Донецка

Вооруженным силам Украины не хватит сил и ресурсов для начала штурма Донецка. Все заявления в украинской прессе о такой возможности не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

«Информация о возможности наступления на Донецк не соответствует действительности, у них не хватит сил, чтобы здесь закрепиться», — заявил он.

По словам Безсонова, украинским националистам необходимо для начала увеличить численность своей группировки как минимум в 20 раз.

«Если они начнут собираться, мы заметим это и сразу накроем», — добавил замглавы Мининформации.

Безсонов выразил уверенность, что попытки украинских боевиков перейти в наступление в Донбассе являются в целом безуспешными, но признал неплохой потенциал при оборонительной работе.

Утром 20 июля ВСУ нанесли очередной удар по Донецку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра и «Градов», писал RT.