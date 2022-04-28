«У нас есть свидетели». В аэропорту Мариуполя действовал секретный пыточный центр

Участники националистических группировок на Украине, причастные к пыткам и убийствам мирных жителей Мариуполя, не избегут наказания. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил руководитель правовой секции постпредства России Сергей Леонидченко, написало РИА «Новости».

«Виновные в этих и других преступлениях не избегут ответственности. Мы завершим денацификацию Украины», — сообщил он.

Дипломат напомнил, что в аэропорту Мариуполя действовал секретный пыточный центр с кодовым названием «Библиотека».

«У нас есть показания свидетелей и прямые факты создания пыточного лагеря. Такое происходило в XXI веке, это просто не укладывается в голове», — заявил Леонидченко.

Тайная тюрьма Мариуполе была организована в 2014 году после захвата города неонацистами из батальона «Азов»*.

Журналистка Ольга Селецкая, ставшая узницей нацбата, сообщила, как ее пытали, опуская головой в емкость с водой.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.