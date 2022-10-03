Мирошник назвал условие для установления мира в Донбассе | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 05:38 Поделиться Telegram

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Viber Мирошник назвал условие для установления мира в Донбассе Глава представительства ЛНР Мирошник: нужно освободить территории новых регионов России РИА «Новости»

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Для установления мира в ДНР и ЛНР необходимо полностью освободить территории новых регионов России. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в России Мирошник.

«Освобождение оккупированных территорий и демилитаризация противника — это обязательное условие установления мира и безопасности на территориях, вошедших в состав России», — привел ТАСС слова дипломата.

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Сейчас, как отметил Мирошник, российские военные готовятся нанести ответный удар и отбросить противника назад.

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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Голосование показало, что абсолютное большинство местных жителей выступили за присоединение этих территорий к РФ.

В заключительный день голосования в беседе с «360» Мирошник отметил, что для жителей региона это был принципиальный выбор и историческое событие, которое они заканчивают честно и открыто. Он также рассказал, что ходе голосования существенных нарушений не выявили, это зафиксировали международные наблюдатели.

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