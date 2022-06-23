Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за САУ «Цезарь»

Уралвагонзавод (УВЗ) поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки «Цезарь» (Caesar), которые в итоге были захвачены российской армией.

Об этом сказано в Telegram-канале УВЗ. Завод входит в госкорпорацию «Ростех».

«Техника, конечно, так себе… Не то что наша „МСТА-С“! Но тем не менее в хозяйстве пригодится», — говорится в сообщении УВЗ.

Французский политик Режис де Кастельно ранее сообщил, что поставленные Францией орудия «Цезарь» в хорошем состоянии захватили российские военные. По его словам, самоходные артиллерийские установки отправили на УВЗ для «обратного инжиниринга», уточнил RT.

В середине июня США отправили очередную партию гаубиц M777 Украине. Но загвоздка в том, что для этих пушек в ВСУ не хватает грамотных артиллеристов, а для ремонта необходимы специальные гаечные ключи. К тому же орудия передали без цифровых систем управления огнем. Однако для России, как уверены эксперты, опасно любое поставляемое Западом оружие.