Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за САУ «Цезарь»
УВЗ поблагодарил Макрона за «поставленные» самоходные артиллерийские установки «Цезарь»
Уралвагонзавод (УВЗ) поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки «Цезарь» (Caesar), которые в итоге были захвачены российской армией.
Об этом сказано в Telegram-канале УВЗ. Завод входит в госкорпорацию «Ростех».
«Техника, конечно, так себе… Не то что наша „МСТА-С“! Но тем не менее в хозяйстве пригодится», — говорится в сообщении УВЗ.
Французский политик Режис де Кастельно ранее сообщил, что поставленные Францией орудия «Цезарь» в хорошем состоянии захватили российские военные. По его словам, самоходные артиллерийские установки отправили на УВЗ для «обратного инжиниринга», уточнил RT.
В середине июня США отправили очередную партию гаубиц M777 Украине. Но загвоздка в том, что для этих пушек в ВСУ не хватает грамотных артиллеристов, а для ремонта необходимы специальные гаечные ключи. К тому же орудия передали без цифровых систем управления огнем. Однако для России, как уверены эксперты, опасно любое поставляемое Западом оружие.