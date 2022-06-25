Уничтожение взвода украинской артиллерии сняли на видео

Российские войска уничтожили ударом из высокоточного оружия взвод украинской артиллерии. Видео с моментом поражения показало Минобороны России.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотники наводят российские войска на цель. Выпущенные снаряды успешно поразили огневую позицию противника.

В пресс-службе Минобороны России уточнили, что данные о расположении взвода украинских военных выяснила разведка. Для установления точных координат для нанесения удара на место отправили беспилотники. Получив необходимые данные, российские войска нанесли удар, уничтожив все артиллерийские орудия и боекомплекты.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнял, что за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы было уничтожено восемь украинских артиллерийских взводов с ракетными системами залпового огня.