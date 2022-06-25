Стрелявшие по Донецку взводы ВСУ уничтожили высокоточным оружием

Воздушно-космические войска России ударом высокоточного оружия поразили два артиллерийских взвода ВСУ, ведших прицельный обстрел Донецка и других населенных пунктов ДНР из города Украинска и села Яснобродовка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы также поражено восемь артиллерийских взводов с ракетными системами залпового огня в районе населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 284-м районам скопления украинских войск и боевой техники. В ходе обстрела они уничтожили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе села Волчеяровка.

В других районах российские войска поразили восемь танков и других бронированных машин, три передвижные ракетные системы залпового огня «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей и более 780 националистов.