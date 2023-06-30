Спецоперация 30 июня 2023, 07:49 Уничтожение штаба ВСУ в Краматорске назвали болезненным ударом для украинской армии Военный эксперт Шурыгин: удар ВС РФ по штабу ВСУ в Краматорске был болезненным для Украины РИА «Новости»

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ВС России 27 июня нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации ВСУ в Краматорске и ликвидировали двух украинских генералов, до 50 офицеров и около 20 наемников и советников. Хотя неизвестно точно, какого уровня цель была уничтожена, удар в любом случае оказался болезненным для ВСУ — такие потери «сказываются на ведении боев», заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Это могли быть как боевые генералы, так и тыловики, но то, что уничтожены военные наемники, — без вопросов. <…> Такие удары нужно продолжать безусловно», — отметил он.

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Шурыгин добавил, что пока нельзя прогнозировать, как это повлияет на ситуацию на фронте — стоит дождаться, пока некоторые украинские генералы исчезнут из публичного пространства. Военный эксперт напомнил, что после недавних ударов по украинским штабам ни главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ни начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова «не видно вживую». Подтверждений тому, что они уничтожены, нет, но это «важный признак».