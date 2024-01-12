Спецоперация 12 января 2024, 12:07 Уничтожение пехоты ВСУ под Соледаром с применением БПЛА сняли на видео Минобороны показало видео с уничтожением пехоты ВСУ под Соледаром с помощью БПЛА

Читать 360tv в

Операторы беспилотников из числа тульских десантников уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины под Соледаром. Видео с применением БПЛА опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ активно используют дроны в боях на Соледаро-Артемовском направлении. Российские бойцы применяют беспилотники, чтобы сбрасывать гранаты и уничтожать живую силу противника.

Реклама

«Во время выполнения очередной боевой задачи оператор БПЛА произвел сброс ВОГа (выстрел осколочный гранатометный — прим. ред.) на группу украинской пехоты», — указали в Минобороны.

Четверых украинских националистов ликвидировали точным попаданием, сообщили в министерстве. Благодаря этому удару штурмовая группа российских десантников смогла без потерь занять позиции ВСУ.

Один из украинских разведчиков ранее пожаловался на превосходство российских беспилотников. По словам военнослужащего ВСУ, удары дронов Вооруженных сил России не позволяют украинским бойцам покидать укрытия.