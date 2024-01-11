Спецоперация 11 января 2024, 02:38 «Армия дронов». Украинский разведчик пожаловался на превосходство российских БПЛА Разведчик ВСУ Крым: российские БПЛА не дают украинским бойцам выйти из укрытий Unsplash

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Удары российских дронов не позволяют украинским бойцам выходить из укрытий. На доминацию беспилотников пожаловался командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Крым в интервью газете «Украинская правда».

Военный отметил, что российские беспилотники постоянно сбрасывают гранаты на позиции ВСУ, делая невозможным любое продвижение. Он признался, что даже привыкшие к постоянным атакам дронов бойцы оказались удивлены нынешней интенсивности ударов.

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«Я бы сказал, что сейчас это просто карусель — дроны не садятся, они работают постоянно», — заявил Крым.

Боец отметил, что украинский флот беспилотников невозможно по мощности сравнить с российским, который он назвал «армией дронов».

Опасность в небе для украинских боевиков представляют и вертолеты: российские Ми-28Н успешно справляются с уничтожением опорных пунктов ВСУ.

Россия не дает Украине развивать собственные БПЛА, точечными ударами поражая объекты военной инфраструктуры. В течение суток военнослужащие поразили два цеха сборки беспилотников.