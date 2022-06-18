ВС России за сутки уничтожили свыше 310 националистов

ВС России за сутки уничтожили более 310 националистов в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ. Текст ежедневного брифинга опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 180 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 16 пунктов управления, а также 32 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений ВСУ», — рассказали в Минобороны.

Выполнение этих боевых задач нанесло существенный урон противнику. С их помощью ВС России уничтожили свыше 310 националистов, лишили ВСУ 10 единиц бронетехники, трех установок реактивной системы залпового огня «Град». Также украинская армия осталась без девяти артиллерийских орудий и 14 спецмашин.

Также ведомство сообщило, что за последние сутки ВС России сбили восемь беспилотников ВСУ включая Bayraktar-ТB2. Также российская армия нанесла прицельный воздушный удар по вражескому самолету СУ-25 и вертолету Ми-24 противника.