Уничтожение российскими военными реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе — это плохая новость для ВСУ и блока НАТО, считает американский военный аналитик Джек Бакби. Его слова привело издание 19Fortyfive.

Бакби считает HIMARS и Harpoon лучшими нынешними разработками Запада. Они с высокой точностью способны поражать цели на дальних расстояниях. Поэтому ликвидация ракет и установок — это «печальное известие» для Киева и НАТО, отметил эксперт.

США на минувшей неделе отправили на Украину восемь HIMARS, еще четыре поставят для нужд ВСУ в ближайшем будущем. Западные страны продолжают снабжать Украину оружием на фоне спецоперации ВС РФ.

В России неоднократно напоминали, что таким образом США затягивают конфликт. При этом любое попадающее на Украину оружие ВС РФ рассматривают в качестве мишеней.

ВСУ за минувшие сутки несколько раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики из установок HIMARS.