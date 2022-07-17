ВСУ за сутки дважды обстреляли ЛНР из HIMARS

ВСУ 16 июля обстреляли территорию Луганской Народной Республики дважды. Применялись американские РСЗО M142 HIMARS.

Под удар попали село Скарговка и город Алчевск, следует из сводки представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК). По населенным пунктам выпустили три ракеты HIMARS.

«Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Ранее стало известно, что из-за обстрелов ВСУ в Луганской Народной Республике оказались обесточены почти 1500 абонентов.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные могут использовать американские реактивные системы залпового огня для ударов по Крыму. При этом 15 июля министр обороны Украины Алексей Резников в одном из интервью рассказал, что РСЗО HIMARS, которые Украина получила от США, не будут использовать для ударов по российской территории — это обязательство украинской стороны было условием для поставок вооружения.