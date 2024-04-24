Спецоперация 24 апреля 2024, 03:52 «Уничтожат все». Украину предупредили о судьбе новых поставок вооружений Профессор Миршаймер: Россия легко уничтожит американские системы ПВО для Украины РИА «Новости»

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Российская армия легко сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы ПВО. Таким мнением американский профессор Джон Миршаймер поделился в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Как только мы дадим системы ПВО украинцам, русские установят свои орудийные установки на эти новые системы и сделают все, чтобы уничтожить их так же, как они это сделали с предыдущими, которые мы ранее им передали», — указал он.

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По мнению эксперта, США готовят для передачи киевскому режиму артиллерию и несколько систем ПВО, которые могут сбивать беспилотники, самолеты и крылатые ракеты.

Миршаймер также напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что российские истребители, сбрасывающие планирующие бомбы, могут летать на большом расстоянии, находясь при этом вне зоны действия любых систем ПВО.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные, действующие в зоне спецоперации, ликвидировали позиционный район противовоздушной обороны ВСУ и склад с морскими беспилотниками.