Спецоперация 22 апреля 2024, 13:35 Российские военные ударили по позиционному району ПВО Украины Минобороны заявило об ударе по позиционному району ПВО украинских войск РИА «Новости»

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Действующие в зоне специальной военной операции ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация за минувшие сутки поразила позиционный район противовоздушной обороны противника и склад с морскими беспилотниками. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что российские военные также нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах проведения специальной военной операции.

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Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки сбили в воздухе 240 украинских беспилотников.

Также за минувшие сутки подразделения «Южной» группировки войск освободили село Новомихайловка в Донецкой Народной Республике.

В ходе боевых действий российские военные улучшили тактическое положение на линии соприкосновения и нанесли удары по 10 бригадам украинских боевиков, а также отразили три контратаки штурмовых групп противника около сел Богдановка и Победа в ДНР.

В результате украинские войска потеряли до 410 человек личного состава, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад с боеприпасами.