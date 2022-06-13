Улицы Одессы переименуют на украинский лад

Одесские улицы, названия которых не связаны с историей города, переименуют на украинский лад. Мэр Геннадий Труханов в Facebook* заявил, что необходимо изменить названия, связанные с Россией.

«Речь идет о названиях одесских улиц, никак не связанных с историей Одессы! Считаю, что такие улицы, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие, должны быть переименованы», — написал Труханов в соцсети.

Решение об изменении названий улиц будут принимать депутаты городского совета, следуя рекомендациям историко-топонимической комиссии, отметил мэр Одессы. Труханов заявил, что 24 улицы не имеют названий на украинском языке, а 19 улиц следует переименовать, так как их названия связаны с советским прошлым.

Мэр высказался за возвращение улицам исторических названий, в ином случае он предложил назвать их в честь людей и событий, которые «достойны увековечивания». По его мнению, в Одессе должны появиться «улица героев Мариуполя» и «площадь Великобритании».

Законопроект о запрете «российских» топонимов внесли в Раду 6 апреля. Законопроект запрещает присваивать на Украине географические названия, символизирующие Россию, возвеличивающие ее и ее достопримечательности, культурные и памятные места, города, события и деятелей.

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