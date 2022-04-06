Закон о запрете «российских» топонимов на Украине внесли в Раду

Депутаты Верховной рады подготовили проект закона о запрете на Украине любых географических названий, связанных с Россией. Документ уже внесли в парламент, написала «Газета.ru».

Законопроектом предлагается запретить присваивать на Украине географические названия, символизирующие Россию, возвеличивающие ее и ее достопримечательности, культурные и памятные места, города, события и деятелей.

Авторами инициативы выступили полсотни депутатов Рады. В их числе и члены фракции «Слуга народа». Парламентарии считают, что принятие этого закона уменьшит российское влияние на внутреннюю политику Украины и мировоззрение ее жителей, а также ускорит «десоветизацию и дерусификацию страны», способствуя укреплению «украинской нации».

Ранее Рада приняла закон о национализации на Украине имущества россиян и людей, «тесно связанных» с Россией. Украинские власти намереваются присвоить имущество и тех, кто не выступил с осуждением специальной операции РФ. Также депутаты приняли закон о повышении налогов для международных компаний, которые не ушли из России.