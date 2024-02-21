21 февраля 2024, 20:39
Угледару предрекли судьбу Артемовска и Авдеевки
ТСН: ВСУ окажутся в «клещах» в Угледаре, его ждет судьба Авдеевки и Артемовска
Украинские подразделения в Угледаре могут оказаться в «клещах», город рискует повторить судьбу Артемовска и Авдеевки, перешедших под контроль российской амии. Такое предположение высказала в соцсети военный корреспондент украинского телеканала ТСН.
Журналистка отметила, что «Авдеевка — все», следующим будет город Курахово.
Реклама
«Если [ВС России] там продвинутся, то мы будем иметь еще один Артемовск/Авдеевку. Только это будет Угледар. И наши силы рискуют оказаться там в клещах», — заявила военкор.
Автор поста отметила, что у России больше сил, а в ВСУ «фланги просели». Журналистка призвала командование на этом направлении построить под Угледаром вторую линию обороны и сделать это как можно быстрее.
Американский журналист Ричард Энгл заявил, что Украина может потерять часть территорий после сдачи Авдеевки. ВСУ вряд ли смогут противостоять российской армии.
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
Артемовск
Угледар
Реклама
Реклама