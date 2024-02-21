Спецоперация 21 февраля 2024, 20:39 Угледару предрекли судьбу Артемовска и Авдеевки ТСН: ВСУ окажутся в «клещах» в Угледаре, его ждет судьба Авдеевки и Артемовска Авдеевка / РИА «Новости»

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Украинские подразделения в Угледаре могут оказаться в «клещах», город рискует повторить судьбу Артемовска и Авдеевки, перешедших под контроль российской амии. Такое предположение высказала в соцсети военный корреспондент украинского телеканала ТСН.

Журналистка отметила, что «Авдеевка — все», следующим будет город Курахово.

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«Если [ВС России] там продвинутся, то мы будем иметь еще один Артемовск/Авдеевку. Только это будет Угледар. И наши силы рискуют оказаться там в клещах», — заявила военкор.

Автор поста отметила, что у России больше сил, а в ВСУ «фланги просели». Журналистка призвала командование на этом направлении построить под Угледаром вторую линию обороны и сделать это как можно быстрее.

Американский журналист Ричард Энгл заявил, что Украина может потерять часть территорий после сдачи Авдеевки. ВСУ вряд ли смогут противостоять российской армии.