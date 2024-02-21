Спецоперация 21 февраля 2024, 14:02 Американский журналист спрогнозировал будущее Украины после потери Авдеевки Журналист Энгл: Украина скоро начнет терять больше территорий Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Украина может потерять часть территорий после сдачи Авдеевки. Отступление ВСУ в зоне спецоперации, скорей всего, продолжится. Об этом заявил корреспондент телеканала NBC News Ричард Энгл.

Он усомнился в том, что украинской армии удастся противостоять ВС России. По его словам, ВСУ приходится уступать и терять территории.

Реклама

«Как только вы начинаете терять территорию, и как только вам приходится отступать, вы можете потерять ее довольно быстро», — указал журналист.

Энгл объяснил, что пообщался с украинскими солдатами, которые рассказали ему о катастрофической нехватке снарядов. Из-за дефицита боеприпасов военные не могут дать отпор российской армии.

«Они сказали мне, что нехватка боеприпасов сейчас настолько серьезная, что они уже считают патроны», — подчеркнул репортер.

Ранее журнал Il Fatto Quotidiano предположил, что освобождение Авдеевки станет началом полного поражения ВСУ. Издание назвало положение Украины безнадежным, несмотря на помощь со стороны Запада.