Удар российскими ракетами по военной технике Украины сняли на видео

Российские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пунктам управления, огневым позициям и районам скопления украинских войск. Момент одной из атак опубликовало Министерство обороны России.

На опубликованных кадрах видно, как система наведения обнаруживает цель и выпускает по ней атакующий боеприпас. После попадания на месте происходит взрыв.

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, за минувшие сутки ракетные войска и подразделения артиллерии уничтожили восемь пунктов управления, 26 огневых позиций украинских военных и 211 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

В результате ударов уничтожены до 350 националистов, выведены из строя 56 единиц военной техники среди которых четыре установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и одна пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-300.