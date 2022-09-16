Украина задумала повторить сценарий Бучи в Изюме ради картинки для западных СМИ | 360°

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Украина задумала повторить сценарий Бучи в Изюме ради картинки для западных СМИ

Глава ВГА Ганчев: Украина хотела добиться множества жертв в Изюме по сценарию с Бучей

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Украинские военные намерены добиться как можно большего количества жертв в Изюме, чтобы предоставить иностранным СМИ соответствующую картинку по аналогии с погибшими в Буче. Об этом ТАСС заявил руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Каждый день мы фиксировали жертвы среди мирного населения в Изюме. Теперь понятно, почему ВСУ терроризировали город. Они хотели получить красивую картинку для западных журналистов», — сказал он.

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Ганчев отметил, что таким образом Украина хочет обвинить в жертвах российскую сторону, чтобы выпросить у Запада еще большие поставки вооружения.

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«Это уже борьба с народом, а не армией. Борьба с народом, который они не считают своим», — заявил глава ВГА.

Ранее президент Украины Владимир Зеленским заявил о нахождении ВСУ массового захоронения в Изюме. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал эти высказывания стандартной провокацией, которую используют западные страны.

В начале апреля в Сети появились публикации с кадрами массового убийства людей в городе Буча. Украина обвинила в преступлении Россию, хотя войска ВС РФ ушли из города за несколько дней до этого.

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