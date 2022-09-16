«Классическая провокация». Рогов — о заявлении Зеленского про захоронение в Изюме | 360°

Все новости

Мир

16 сентября 2022, 12:51

Путин поддержал прием Белоруссии в ШОС

Эксклюзив

16 сентября 2022, 12:48

«Это вранье». Владимир Познер опроверг сообщения о госпитализации

Реклама

Подмосковье

16 сентября 2022, 12:42

Легендарный стадион с богатыми традициями. Андрей Воробьев — об обновленном «Спартаке» в Звенигороде

Спецоперация

16 сентября 2022, 12:36

Появились кадры последствий ракетного удара по администрации Херсона

Мир

16 сентября 2022, 12:34

«Украина не меняет методички». Слуцкий высмеял отправку «правильных» СМИ в Изюм

Власть

16 сентября 2022, 12:26

Путин заявил об отсутствии эгоизма в подходах к сотрудничеству в ШОС

Подмосковье

16 сентября 2022, 12:24

Системы газоснабжения отремонтировали почти в 500 жилых домах Подмосковья с начала года

Мир

16 сентября 2022, 12:18

Евросоюз озвучил уровень заполнения газохранилищ к середине сентября

Эксклюзив

16 сентября 2022, 12:16

Авария с участием Maserati и Ford произошла на северо-востоке Москвы

Мир

16 сентября 2022, 11:38

«Классическая провокация». Рогов — о заявлении Зеленского про захоронение в Изюме

Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: слова о захоронении в Изюме — провокация

Читать 360tv в

Заявления о якобы массовом захоронении в Изюме — обычная провокация Запада. Причем этот формат используется им еще со времен войны в Югославии, заявил в комментарии ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее информацию о «захоронении» распространил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это классическая провокация — формат, который Запад использовал еще со времен Югославии», — подчеркнул Рогов, комментируя слова Зеленского.

Реклама

Президент Украины пообещал, что сегодня в Изюм привезут иностранных журналистов. Этот город расположен в Харьковской области. Сообщение о якобы массовом захоронении — далеко не первый вброс, который делают украинские власти, пытаясь дискредитировать Россию.

Реклама

Один из последних фейков, которые распространила вице-премьер Украины Ирина Верещук, касался задержания российских учителей. В Минпросвещения РФ эту информацию опровергли, уточнив, что речь идет об украинских учителях. Всем желающим педагогам из этого региона обеспечили эвакуацию.

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама