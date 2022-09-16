Мир 16 сентября 2022, 11:38 Поделиться Telegram

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Viber «Классическая провокация». Рогов — о заявлении Зеленского про захоронение в Изюме Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: слова о захоронении в Изюме — провокация РИА «Новости»

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Заявления о якобы массовом захоронении в Изюме — обычная провокация Запада. Причем этот формат используется им еще со времен войны в Югославии, заявил в комментарии ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее информацию о «захоронении» распространил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это классическая провокация — формат, который Запад использовал еще со времен Югославии», — подчеркнул Рогов, комментируя слова Зеленского.

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Президент Украины пообещал, что сегодня в Изюм привезут иностранных журналистов. Этот город расположен в Харьковской области. Сообщение о якобы массовом захоронении — далеко не первый вброс, который делают украинские власти, пытаясь дискредитировать Россию.

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Один из последних фейков, которые распространила вице-премьер Украины Ирина Верещук, касался задержания российских учителей. В Минпросвещения РФ эту информацию опровергли, уточнив, что речь идет об украинских учителях. Всем желающим педагогам из этого региона обеспечили эвакуацию.

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