Важное 15 августа 2023, 10:29 Шойгу заявил о почти полном исчерпании военного ресурса Украины Шойгу сообщил, что военный ресурс Украины почти исчерпан Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины почти полностью исчерпали свой ресурс. Об этом на XI Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Предварительные итоги текущих боевых действий показали, что Украина почти исчерпала свой военный ресурс», — сказал он.

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Глава Минобороны подчеркнул, что украинским военным не удалось добиться весомых результатов в контрнаступлении, несмотря на всестороннюю помощь и огромную поддержку со стороны западных стран.

Также Шойгу отметил, что на поле боя России противостоит не Украина, а весь коллективный Запад и некоторые примкнувшие к нему государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Российские войска в боевых действиях показывают профессионализм и мужество. Вне зависимости от того, как они проходят службу: по контракту, в добровольном порядке или в рамках частичной мобилизации», — добавил он.

Ранее Шойгу заявил, что специальная операция серьезно сократила возможности Запада по навязыванию своих интересов во всем мире.