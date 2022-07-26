Украину освободят от нацистской идеологии

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС России ударили по пункту временной дислокации подразделений иностранного легиона в ДНР. Он отметил, что большинство уничтоженных оказалось поляками. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов рассказал «360», что так Россия предостерегла Польшу от ввода «миротворческих войск» на территорию Украины.

Далее — прямая речь.

Это намек польскому руководству, которое пытается играть в свои игры и заявлять о том, что, возможно, Польша введет свои «миротворческие» подразделения на территорию западной Украины. Не нужно вводить, это будет акт прямой угрозы российским интересам. Соответственно, наверняка будет определенная реакция.

Источник фото: телеканал «360»

Хотел бы отметить недавнее заявление представителя Донецкой Народной Республики о том, что ДНР будет освобождена от укронацистов до конца августа. Именно в этом ракурсе я бы рассмотрел сегодняшнее заявление генерала Конашенкова о массированном ударе и уничтожении батарей «Ураган» в ДНР. Уничтожено четыре взвода гаубиц, семь взводов артиллерийских установок «Гвоздика», уничтожен целый артдивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Уничтожаются те, кто обстреливает мирные города Донецка Евгений Михайлов политолог

После того, как регион будет освобожден, все силы будут направлены на освобождение других регионов Украины от украинских военных, исповедующих нацистскую идеологию.