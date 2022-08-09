Украину обвинили в ядерном терроризме из-за атак на Запорожскую АЭС

Украинские власти решили поднять ставки и взять в заложники всю Европу, нанося удары по Запорожской АЭС, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. Он назвал подобные атаки ядерным терроризмом и удивился отсутствию реакции Запада на опасные действия.

«Призываем ОБСЕ, ООН, МАГАТЭ и всех, кто может повлиять на киевский режим, оказать на него максимальное давление. Квалификация атак ВФУ на ЗАЭС однозначна — ядерный терроризм», — отметил Буякевич.

По словам зампостпреда, в случае аварии на атомной электростанции в зоне радиационного поражения окажутся жители Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской областей Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, приграничных районов России, Белоруссии, Молдавии, Болгарии и Румынии. США, находящиеся за океаном, чувствуют себя в безопасности, подчеркнул Буякевич.

О риске техногенной катастрофы при обстрелах Запорожской АЭС предупредил и начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Он добавил, что по масштабам загрязнения эта катастрофа может превысить последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.