Украинцев призвали отказаться от одиночных поездок на машинах ради экономии бензина

Украинцам не следует ездить на автомобиле в одиночку — коллективные поездки помогут сэкономить топливо в стране. С таким заявлением выступил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. Запись выступления опубликована в YouTube.

«Если какие-то поездки, то желательно кооперироваться, и в автомобиле был не один человек, а ехало несколько людей», — сказал Герус.

Также депутат сообщил, что на украинских АЗС установлены лимиты на продажу топлива от 20 до 40 литров на одну машину.

По словам Геруса, в июне на рынок страны поступило около 600 тысяч тонн горючего, в том числе 400 тысяч тонн дизельного топлива и 200 тысяч тонн бензина и сжиженного газа. Депутат подчеркнул, что все поставки осуществлялись из Евросоюза и в мае подобные показатели были на 50% ниже.

Ранее Житель США Рикки Мерф предложил способ обманывать заправочные станции и платить меньше за топливо на фоне высоких цен на бензин.