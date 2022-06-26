Американец показал способ обмана заправок

Житель США Рикки Мерф предложил способ обманывать заправочные станции и платить меньше за топливо на фоне высоких цен на бензин. Свой способ он описал в Twitter.

По словам Мерфа, он заправил свой грузовик в Техасе на 187,20 доллара и уехал с заправочной станции не расплатившись. Теперь ему грозит штраф на сумму 85 долларов.

«Теперь мой суд 19 июля. Либо я могу заплатить онлайн-штраф 85 долларов, экономия составит 102,2 доллара. Боже, благослови Америку и ее прекрасную судебную систему», — написал он.

При этом Мерф не уточнил, нужно ли ему оплатить стоимость заправленного топлива, помимо штрафа.

Ранее президент Джо Байден объяснил, что рекордная инфляция и рост цен на бензин в США являются побочным эффектом помощи Украине.