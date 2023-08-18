Общество 18 августа 2023, 08:22 Военнослужащая ВСУ оставила службу и уехала через Грузию к родственникам в ДНР РИА «Новости»: военнослужащая ВСУ отправилась через Европу к своей семье в ДНР РИА «Новости»

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Военнослужащая ВСУ Юлия Ганыч переехала к семье в ДНР, оставив службу ВСУ. До республики она добиралась через Германию и Грузию. Об этом женщина рассказала РИА «Новости».

Ганыч сообщила, что заключила контракт с ВСУ в 2019 году на три года. Она отправилась в Мариуполь, где была поваром военного госпиталя. В марте 2022 года ее дислоцировали в Днепропетровск, а потом в сентябре в Кировоград.

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Женщина отметила, что несмотря на окончание договора, она должна была служить до конца военных действий. Поэтому она решила просто сбежать к родственникам в ДНР.

«Нет, меня не отпустили, я сама уехала», — указала Ганыч.

Сейчас на Украине ее считают дезертиром. Однако во время побега за границу уточняющих вопросов не возникло. В республику к семье она добиралась через Европу: сначала автобусом до Германии, затем — в Польшу, а после — самолетом до Грузии, откуда уже через Ростов-на-Дону в ДНР.

«Я приехала 2 августа <…>, потому что тут родня вся, все родственники, дочка, внучка. Ну и видя весь этот непорядок в стране и то, что происходит, — мне это не нравится», — призналась Ганыч.

Бывшая военнослужащая указала, что ее не раз пугали плохим исходом из-за переезда. Однако она ни на день не пожалела о своем решении. Женщина посоветовала всем, кто хочет переехать в Россию, не сомневаться в себе.

«Стращали меня <…>. Ну, вот, я приехала, мне помогли, нормальные адекватные люди — и все хорошо», — уточнила Ганыч.

Экс-военнослужащая твердо заявила, что намерена получить российское гражданство.

Выдача российских паспортов за период с января по июнь 2023 года выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные следуют из миграционной статистики МВД России.