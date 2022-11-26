Спецоперация 26 ноября 2022, 14:12 Украинского националиста Сидорко уничтожили под Артемовском «Русская весна»: под Артемовском уничтожили украинского националиста Сидорко РИА «Новости»

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Украинского боевика Дмитрия Сидорко, известного своей приверженностью идеологии нацизма, уничтожили под Артемовском. Многие знали националиста по позывному Сансет, сообщило издание «Русская весна».

Его сослуживцы в соцсетях поделились воспоминаниями, что Сидорко стал неонацистом еще со школьных времен. В конце февраля он записался в добровольцы, чтобы в рядах ВСУ участвовать в боевых действиях против российских военных.

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Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об активном наступлении подразделений Народной милиции ДНР на этом направлении. По его словам, военные приступили к освобождению Артемовска. Пушилин обратил внимание, что ВСУ перебрасывают туда дополнительные силы.

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«Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта. <…> Артемовск — тоже ситуация сложная, дополнительные силы бросает противник, но, тем не менее <…> дом за домом, улица за улицей освобождается», — пояснил он.