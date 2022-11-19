Спецоперация 19 ноября 2022, 11:49 Пушилин заявил, что ВСУ бросают дополнительные силы на защиту Артемовска Пушилин сообщил, что НМ ДНР продвигается на всей линии соприкосновения в республике

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ВС России задействованы в устранении ВСУ с территории Артемовска. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он описал ситуацию в регионе в Telegram-канале.

Общую расстановку сил в населенном пункте Пушилин описал как сложную. По его словам, ВСУ стягивают к Артемовску дополнительные подразделения.

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«Дом за домом, улица за улицей освобождаются», — добавил он.

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По его словам, союзные силы двигаются только вперед. Также Пушилин сообщил подразделения НМ ДНР работает по всей линии фронта.

Днем ранее, 18 ноября, стало известно о принятом врио главы ДНР решении подписать указ о демобилизации студентов из числа жителей республики. Об этом сообщили на сайте «Царьград». На такой же шаг пошел врио главы соседнего региона — ЛНР. Указ об увольнении призванных на военную службу студентов из числа жителей Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал также 18 ноября.