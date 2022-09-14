Работавшего на Запорожской АЭС корректировщика ВСУ задержали в Энергодаре | 360°

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Власть
14 сентября 2022, 21:09
Путин назвал убийство Дугиной примером террора украинских нацистов
Общество
14 сентября 2022, 21:05
Человек, который всегда шел вперед. Чем запомнится Владимир Сунгоркин
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Подмосковье
14 сентября 2022, 20:55
Программа подготовки специалистов агротуризма пройдет в Подмосковье
Мир
14 сентября 2022, 20:50
Азербайджан предложил Армении прекратить обстрелы
Эксклюзив
14 сентября 2022, 20:46
Найденный в метро «Профсоюзная» предмет оказался муляжом гранаты
Подмосковье
14 сентября 2022, 20:35
Около 1000 км трубопровода построят в Подмосковье в рамках соцгазификации до конца года
Эксклюзив
14 сентября 2022, 20:33
Южный вестибюль метро «Профсоюзная» закрыли из-за гранаты на платформе
Подмосковье
14 сентября 2022, 20:31
Дороги в деревне Палихово в Серпухове отремонтируют до конца 2022 года
Происшествия
14 сентября 2022, 20:29
Ребенок и четверо взрослых пострадали из-за ЧП с беспилотником на Ставрополье