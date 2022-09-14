Работавшего на Запорожской АЭС корректировщика ВСУ задержали в Энергодаре | 360°

Мир 14 сентября 2022, 20:16 Поделиться Telegram

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Viber Работавшего на Запорожской АЭС корректировщика ВСУ задержали в Энергодаре Член ВГА Рогов: в Энергодаре задержали корректировщика ВСУ, работавшего на ЗАЭС РИА «Новости»

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Корректировщика ВСУ задержали в Энергодаре, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, задержанный работал на ЗАЭС.

«Задержан корректировщик в Энергодаре, был сотрудником Запорожской АЭС. Появилась информация, давал информацию за деньги, но потом раскаялся, сказал, что бесплатно и больше такого не повторится», — сообщил Рогов в комментарии ТАСС.

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Украинские военные регулярно обстреливают ЗАЭС, атаки участились перед приездом на объект миссии МАГАТЭ в начале сентября.

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В конце августа российские военные задержали в Херсоне корректировщика украинских боевиков. Им оказался бывший сержант ВСУ Петр Жадан.

По словам задержанного, у него было три командировки в Донбасс — в 2016, 2019 и 2021 годах. Дважды он вел обстрелы Мариуполя и один раз — села Гранитное в Донецкой Народной Республике.

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