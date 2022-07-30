Украинское географическое судно подорвалось в устье Дуная на мине ВСУ

Географическое судно «Шляхович» гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Так, 28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна „Шляхович“ на украинской дрейфующей мине», — заявил Мизинцев.

Военно-морской флот России устранил минную опасность в акватории мариупольского морского порта, продолжается восстановление портовой инфраструктуры. Организованы два морских гуманитарных коридора для прохождения судов в Черном и Азовском морях, сообщил генерал.

Черноморский флот России завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря. В ходе спецоперации все берега Азовского моря стали российскими, заявил историк Константин Стрельбицкий.