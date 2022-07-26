Украинским военным приказали заминировать окрестности Артемовска
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артемовска
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдало приказ провести минирование окрестностей города Артемовск, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. Об этом он написал в Telegram.
Речь идет о минировании небольших населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане, отметил Марочко.
«Основные задачи будут выполнять артиллерийские подразделения, дислоцирующееся в населенном пункте Часов Яр», — пояснил он.
ВСУ несут огромные потери в Донбассе. С начала спецоперации ВС РФ погибло большинство кадровых украинских военнослужащих. Командование попыталось заменить погибших новобранцами, однако они оказались бесполезными из-за отсутствия подготовки и боевого опыта. При этом в Киеве продолжают замалчивать реальные потери.