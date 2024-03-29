Спецоперация 29 марта 2024, 05:52 Украинский военнопленный рассказал про отход ВСУ из Авдеевки Пленный боец Прокунин: бегство ВСУ из Авдеевки прикрывали всего 20 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Попавший в плен боец ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что бегство украинских подразделений из Авдеевки прикрывали всего 20 человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

Прокунин рассказал, что две группы якобы должны были прикрыть отход третьей штурмовой бригады. По его словам, они даже не знали, что основные силы ВСУ отходят в районе Авдеевки.

Реклама

«Но вот, конечно, я до сих пор не могу понять, как 20 человек могли прикрыть отход тысячной армии, ну, не армии, а сколько там бригад, у них много, насколько я знаю», — отметил пленный.

Прокунин добавил, что в его подразделении на тот момент царили упаднические настроения, а один из сослуживцев даже прострелил себе ногу, чтобы не идти на задачу.

Кроме того, начиная с конца прошлого года и по февраль из части в «самоволку» ушли 10 человек. 90% украинских военных не хотели участвовать в боевых действиях, подчеркнул он.

Ранее Прокунин признался, что удивился лжи украинских СМИ о ситуации у Работино на Запорожском участке фронта. Он отметил, что ВСУ никаких успехов там не достигли.