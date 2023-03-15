Спецоперация 15 марта 2023, 14:12 Украинский вертолет Ми-8 сбили в Запорожской области Минобороны сообщило о сбитом в Запорожской области украинском вертолете Ми-8 РИА «Новости»

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Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила в районе села Успеновка Запорожской области украинский военный вертолет Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», которые украинские боевики выпустили по мирным городам.

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Кроме того, уничтожены семь беспилотников ВСУ около села Окоп и поселка Двуречное Харьковской области, города Первомайска и села Покровское Луганской Народной Республики, села Егоровка Донецкой Народной Республики и села Балочки Запорожской области.

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Украинские военные также лишились трех радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов С-300, которые разместили на территории ДНР.