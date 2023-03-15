Спецоперация 15 марта 2023, 14:02 Украинские радиолокационные станции ЗРК С-300 уничтожили в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских радиолокационных станций в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные за минувшие сутки уничтожили три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300, расположенные на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что ВСУ разместили военную технику в районе города Украинска и сел Новодмитровка и Красного.

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Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 101 артиллерийское подразделение войск противника на огневых позициях, а также нанесли удары по живой силе и военной технике в 197 районах.

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Всего с начала проведения специальной военной операции украинские войска лишились 401 самолета, 221 вертолета, 3425 беспилотников, 412 зенитных ракетных комплексов, 8303 танков и других бронированных машин, 1059 машин реактивных систем залпового огня, 4363 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8953 единиц специальной военной автомобильной техники.