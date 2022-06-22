ВСУ взорвали школу в Авдеевке и обвинили в этом российских военных

Украинские военные устроили очередную провокацию в ДНР. Они взорвали школу в Авдеевке, а затем обвинили в уничтожении учебного заведения российский бойцов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В Авдеевке Донецкой Народной Республики специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения ВС России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры», — сказал Мизинцев.

Он уточнил, что украинские военнослужащие взорвали здание общеобразовательной школы № 6 на бульваре Шевченко. После этого ВСУ разослали местным и западным журналистам сфабрикованные фотографии и видео. Также начальник центра предупредил о подготовке другой бесчеловечной провокации.

«В Славянске Краматорского района боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03, при этом местное население умышленно не оповещалось», — сообщил он.

Мизинцев напомнил, что российская сторона не атакует объекты гражданской инфраструктуры и гуманно относится к мирным жителям.