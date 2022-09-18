Украинский режим сравнили с террористом | 360°

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Украинский режим сравнили с террористом

Глава ДНР Пушилин заявил о террористических методах Украины

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Руководство Украины продолжает проявлять себя как террорист и использует радикальные методы для достижения своих целей. Об этом заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что с террористами не принято договариваться, их нужно уничтожать.

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«Это касается и украинского режима как такого, поэтому абсолютно справедливо, что сейчас методы и подходы союзных сил существенно начинают меняться», — подчеркнул Пушилин.

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Также глава ДНР опроверг сообщения, что село Диброва и поселок Щурово перешли под контроль украинский силовиков. Пушилин отметил, что бои там еще продолжаются.

«Самым сложным участок остается, конечно, Краснолиманское направление: Красный Лиман, Ямполь. С учетом подхода подкрепления противник минимизировал сейчас работу диверсионных групп и перешел к обстрелу артиллерией данных населенных пунктов», — добавил Пушилин.

Как напомнило РИА ФАН, ранее глава ДНР заявил о сложной обстановке в поселке Яровая, откуда союзные войска начали выбивать закрепившихся там украинских боевиков.

Сегодня ВСУ устроили обстрел центральных районов Донецка из сел Нетайлово и Орловка. По данным представительства ДНР в Совместном Центре контроля и кординации огня, за несколько минут боевики выпустили по городу не менее 12 снарядов.

ДНР

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