Центр Донецка сотрясли мощные взрывы | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 23:15 Поделиться Telegram

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Viber Центр Донецка сотрясли мощные взрывы РИА «Новости» сообщило о крупных взрывах в Ворошиловском районе Донецка РИА «Новости»

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Сильные взрывы прогремели в Воронежском районе Донецка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента с места события.

Военкор уточнил, что украинские боевики ведут обстрел города боеприпасами калибра 155 миллиметров. Такие используют войска НАТО.

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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации огня, уточнило, что ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы, выпустив шесть натовских снарядов.

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Представитель республики уточнил, что обстрелы ведутся из сел Нетайлово и Орловка. С 21:16 до 21:17 украинские боевики выпустили 12 снарядов.

Командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский сообщил, что в сторону Угледара украинские боевики стягивают большое количество живой силы и военной техники.

«Там, куда мы можем дотянуться средствами разведки, — видим, что противник накапливает силы, группируется, маскируется до поры до времени», — привело слова Ходаковского ИА Nation News.

Ходаковский добавил, что ВСУ стали чаще использовать артиллерию для проверки обороны союзных сил.

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