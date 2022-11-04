Украинский пленный рассказал, что ВСУ не интересуются количеством потерь | 360°

Спецоперация 04 ноября 2022, 11:18 Украинский пленный рассказал, что ВСУ не интересуются количеством потерь Пленный украинский солдат Барлян: ВСУ потеряли много людей на харьковском направлении Пресс-служба Минобороны

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Вооруженные силы Украины понесли большие потери при продвижении на харьковском направлении. При этом командование не интересует количество жертв. Об этом рассказал находящийся в Луганской Народной Республике пленный военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады Александр Барлян, передало РИА «Новости».

«Есть „БР“ — боевое распоряжение. Вот сегодня мы должны попробовать захватить данную позицию. И не важно, сколько попыток. Можно в ноль выйти, роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута», — заявил он.

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По словам военнопленного, количество потерь не интересует украинское командование. Барлян утверждает, что во время прорыва на харьковском направлении у украинских солдат было воодушевление, но они не знали, «какой ценой был взят этот прорыв, сколько в нем погибло». В действительности тогда за две недели погибло много солдат ВСУ, но число потерь скрывают. Он сказал, что на Украине «узнать число потерь нереально».

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Пленный также добавил, что иностранные наемники используют мобилизованных украинских военных как живой щит, «белых им не жалко».

Накануне телеведущий и журналист Владимир Соловьев рассказал, как русские врачи на полях специальной военной операции борются за жизнь каждого — и русского, и украинца. А в это время Украина своих военнопленных пытает.