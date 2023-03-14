Мир 14 марта 2023, 10:06 Запад усомнился в способности ВСУ хорошо провести наступление WP: потери подготовленных бойцов ВСУ вызвали сомнения в возможностях Украины наступать РИА «Новости»

Читать 360tv в

Качество ВСУ снизилось за последний год из-за потерь подготовленных бойцов, а также нехватки боеприпасов. Запад в связи с этим сомневается, что киевский режим сможет провести наступление. Об написала газета The Washington Post.

«Качество Вооруженных сил Украины, которое когда-то считалось существенным преимуществом над Россией, упало из-за понесенных за год потерь», — сказано в статье.

Реклама

По мнению авторов материала, из-за этого на поле боя больше нет самых опытных военнослужащих.

Реклама

«В связи с этим некоторые украинские должностные лица ставят под вопрос готовность Киева к осуществлению давно ожидаемого весеннего наступления», — добавили журналисты.

Характеристики украинских сил снизились после того, как на службу стали поступать неопытные призывники. Также положение в армии ухудшилось из-за нехватки боеприпасов, в том числе минометных мин и артиллерийских снарядов. Издание добавило, что ВСУ потеряли достаточное количество младших офицеров, которые прошли за последние девять лет подготовку с американскими специалистами.