14 марта 2023, 10:06
Запад усомнился в способности ВСУ хорошо провести наступление
WP: потери подготовленных бойцов ВСУ вызвали сомнения в возможностях Украины наступать
Качество ВСУ снизилось за последний год из-за потерь подготовленных бойцов, а также нехватки боеприпасов. Запад в связи с этим сомневается, что киевский режим сможет провести наступление. Об написала газета The Washington Post.
«Качество Вооруженных сил Украины, которое когда-то считалось существенным преимуществом над Россией, упало из-за понесенных за год потерь», — сказано в статье.
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По мнению авторов материала, из-за этого на поле боя больше нет самых опытных военнослужащих.
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«В связи с этим некоторые украинские должностные лица ставят под вопрос готовность Киева к осуществлению давно ожидаемого весеннего наступления», — добавили журналисты.
Характеристики украинских сил снизились после того, как на службу стали поступать неопытные призывники. Также положение в армии ухудшилось из-за нехватки боеприпасов, в том числе минометных мин и артиллерийских снарядов. Издание добавило, что ВСУ потеряли достаточное количество младших офицеров, которые прошли за последние девять лет подготовку с американскими специалистами.
США
ВСУ
Украина
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