19 февраля 2024, 16:30
Украинский офицер откровенно перечислил причины сдачи Авдеевки
«Страна.ua»: боец ВСУ связал потерю Авдеевки с совершенствованием ВС России
Российская армия смогла освободить Авдеевку благодаря умению наносить быстрые удары и разрушать логистические цепочки ВСУ. Об этом изданию «Страна.ua» заявил неназванный украинский офицер.
Он объяснил, почему ВС России смогли отбить у украинских военных Авдеевку. По мнению офицера, российские бойцы научились «изолировать поле боя» и выводить из стоя логистику противника.
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«В итоге наши подразделения на „передке“ не получали в нужном количестве пополнение и боеприпасы. И постепенно силы истощались, образовывались бреши», — отметил боец ВСУ.
Он добавил, что на взятие Авдеевки также повлияло преимущество России в вооружении. Офицер признался, что ВСУ не смогли компенсировать беспилотниками превосходство российской артиллерии.
Ранее в Сети распространилась видеозапись с допросом командира нацбатальона «Азов»* Александра К., взятого в плен в Авдеевке. Военнослужащий расплакался и заявил, что никого не убивал.
* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.
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