Спецоперация 19 февраля 2024, 15:00 «Я все расскажу!» Допрос плачущего пленного командира «Азова» в Авдеевке попал на видео Появилось видео допроса плачущего командира «Азова» в Авдеевке Freepik

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В Сети появилось полное видео допроса пленного плачущего командира нацбатальона «Азов»* Александра К. в Авдеевке. Кадры появились в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Командир роты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщил, что служил в 111-й отдельной бригаде войск теробороны на границе. В 3-ю бригаду (она же «Азов»*) его перевели пару недель назад. В Авдеевку его с сослуживцами направили на американском броневике М-113. По словам командира, целью роты было держать оборону, однако он не успел выполнить боевые задачи.

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Во время допроса Александр выглядел очень напуганным. После вопроса российского бойца о том, убивал ли он кого-то, зарыдал.

«Нет, не убивал, мужики! Я все расскажу, что знаю!» — запричитал пленный командир.

Он также заверил, что якобы ничего не знал об обстрелах мирных жителей в Донецке и Белгороде.

ВС России полностью освободили Авдеевку к 17 февраля. Сейчас идет зачистка территории от оставшихся вэсэушников. Разрозненные группы военнослужащих могут прятаться в зданиях.

* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.