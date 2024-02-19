19 февраля 2024, 15:00
«Я все расскажу!» Допрос плачущего пленного командира «Азова» в Авдеевке попал на видео
Появилось видео допроса плачущего командира «Азова» в Авдеевке
В Сети появилось полное видео допроса пленного плачущего командира нацбатальона «Азов»* Александра К. в Авдеевке. Кадры появились в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Командир роты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщил, что служил в 111-й отдельной бригаде войск теробороны на границе. В 3-ю бригаду (она же «Азов»*) его перевели пару недель назад. В Авдеевку его с сослуживцами направили на американском броневике М-113. По словам командира, целью роты было держать оборону, однако он не успел выполнить боевые задачи.
Реклама
Во время допроса Александр выглядел очень напуганным. После вопроса российского бойца о том, убивал ли он кого-то, зарыдал.
«Нет, не убивал, мужики! Я все расскажу, что знаю!» — запричитал пленный командир.
Он также заверил, что якобы ничего не знал об обстрелах мирных жителей в Донецке и Белгороде.
ВС России полностью освободили Авдеевку к 17 февраля. Сейчас идет зачистка территории от оставшихся вэсэушников. Разрозненные группы военнослужащих могут прятаться в зданиях.
* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.
ДНР
Видео
ВСУ
Авдеевка
Реклама
Реклама