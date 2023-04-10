Спецоперация 10 апреля 2023, 10:00 ВСУ стало труднее снабжать свои силы в Артемовске «Оркестр Вагнера» сообщил о трудностях в снабжении украинских сил в Артемовске РИА «Новости»

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Вооруженным силам Украины (ВСУ) все сложнее обеспечивать своих бойцов в Артемовске. Об этом написал Telegram-канал «Оркестр Вагнера».

«Пути снабжения украинцев в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.) стали более хрупкими. При этом Киев будет продолжать просить солдат держаться в западном районе города», — сказано в сообщении.

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Российские силы серьезно продвинулись в последние дни в центре города. Уже многие месяцы за Артемовск идут ожесточенные бои. Именно через него украинцы снабжают свои силы в Донбассе.

Несколько дней назад сообщалось, что служащие частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прошли к трассе Т-0504 в Артемовске. Кроме того, бойцы этой структуры смогли прорвать западные оборонительные рубежи противника в данном населенном пункте. Ранее также сообщалось о сражениях около городского железнодорожного вокзала Артемовска.