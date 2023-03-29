Спецоперация 29 марта 2023, 00:17 Украинский истребитель Су-27 сбили российским дроном «Герань-2» «Военкоры РВ»: истребитель ВВС Украины Су-27 сбили во время атаки дронов «Герань-2» РИА «Новости»

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Украинский истребитель Су-27 потерпел крушение во время атаки российских дронов-камикадзе «Герань-2». Пилот самолета, майор Денис Кирилюк погиб, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

О гибели летчика написали украинские ресурсы. Возможной причиной крушения самолета назвали его попытки поразить один из беспилотников.

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«Разбился о горшок с „Геранью“: во время атаки „Шахидов“ минувшей ночью сбит истребитель Су-27 ВВС Украины», — сказано в сообщении.

Украина потеряла уже три истребителя в результате атак российских дронов.

Днем ранее российские средства ПВО в ходе спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников противника. В общей сложности с начала спецоперации российские силы уничтожили 404 самолета ВСУ, 226 вертолетов, 3600 беспилотных летательных аппаратов и другую технику.

Ранее глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о формировании первых трех рот ударных БПЛА. Чиновник сообщил, что дроны будут выполнять не только ударные, но и разведывательные миссии.