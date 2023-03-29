29 марта 2023, 00:17
Украинский истребитель Су-27 сбили российским дроном «Герань-2»
«Военкоры РВ»: истребитель ВВС Украины Су-27 сбили во время атаки дронов «Герань-2»
Украинский истребитель Су-27 потерпел крушение во время атаки российских дронов-камикадзе «Герань-2». Пилот самолета, майор Денис Кирилюк погиб, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
О гибели летчика написали украинские ресурсы. Возможной причиной крушения самолета назвали его попытки поразить один из беспилотников.
Реклама
«Разбился о горшок с „Геранью“: во время атаки „Шахидов“ минувшей ночью сбит истребитель Су-27 ВВС Украины», — сказано в сообщении.
Украина потеряла уже три истребителя в результате атак российских дронов.
Днем ранее российские средства ПВО в ходе спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников противника. В общей сложности с начала спецоперации российские силы уничтожили 404 самолета ВСУ, 226 вертолетов, 3600 беспилотных летательных аппаратов и другую технику.
Ранее глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о формировании первых трех рот ударных БПЛА. Чиновник сообщил, что дроны будут выполнять не только ударные, но и разведывательные миссии.
Беспилотники
Истребитель Су-57
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама