Мир 28 марта 2023, 20:29 Украина сформировала первые три роты боевых БПЛА Глава Минцифры Украины Федоров сообщил о формировании первых рот боевых дронов РИА «Новости»

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Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о формировании первых трех рот ударных БПЛА. В своем Telegram-канале чиновник сообщил, что дроны будут выполнять не только ударные, но и разведывательные миссии.

«Вместе с партнерами полностью укомплектовали три ударные роты дронов. Передали пикапы, ударные коптеры и системы Starlink. Все БПЛА украинского производства», — написал Федоров.

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Он добавил, что оборудование для аппаратов приобрели частные инвесторы. Аппараты, по его словам, смогут наводить артиллерию и помогут военным быть «максимально эффективными» во время городских боев и «сохранять жизнь».

Пикапы, отметил Федоров, будут нужны для рейдов мобильных групп, доставки грузов и эвакуации раненых.

Накануне Минобороны сообщило, что российские средства ПВО в ходе спецоперации за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников противника. Вражеские дроны уничтожили в районах Кременной, Рубежного, Голикова (Луганская Народная Республика), Марьинки, Ольгинки и Нового Света (Донецкая Народная Республика).